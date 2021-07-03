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تستغرق 45 دقيقة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

06:14 م السبت 03 يوليه 2021
تستغرق 45 دقيقة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي مساء اليوم السبت الموافق 3 يوليو.

وأضاف تادرس لمصراوي، أن الظاهرة تتمثل في اقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، ويلاحظ وجود كوكب الزهرة إلى جوار الحشد النجمي خلية النحل Beehive ببرج السرطان.

وتابع: يمكن مشاهدة هذا الاقتران بعد غروب الشمس ولمدة 45 دقيقة فقط، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الأمر استخدام تلسكوب صغير أو نظارة معظمة.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

مصر الفضاء ظاهرة فلكية الحشد النجمي خلية النحل كوكب الزهرة

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