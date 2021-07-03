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على خطى معرض القاهرة الدولي للكتاب.. "فرانكفورت" يستنسخ المنصة الرقمية

05:35 م السبت 03 يوليه 2021
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(مصراوي):

أطلق معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، المنصة الرقمية له خلال الفترة الماضية، وجاءت في مجملها صورة طبق الأصل من المنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي انطلقت فعاليات الدورة 52 منه يوم 30 يونيو الماضي، ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.

مصدر مطلع أكد أن منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب، كانت جاهزة للعمل بهذا الشكل منذ شهر أبريل الماضي وليست هذه الفترة، ما يؤكد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، أصبح من أهم معارض الكتب بالعالم، وأنه ينافس أقوى معرض للكتب بالعالم وهو معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

ورصد المصدر أبرز نقاط التشابه بين منصة القاهرة للكتاب ومنصة معرض فرانكفورت، في الألوان المستخدمة، والأيقونات، والخدمات المقدمة، والخطوات التي يتخذها الجمهور للوصول إلى الخدمة المستخدمة وغيرها من الأمور.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تضم 756 جناحًا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول أفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

معرض فرانكفورت للكتاب معرض القاهرة للكتاب المنصة الرقمية لمعرض الكتاب

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