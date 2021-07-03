Masrawy logo white

الأنبا ماركوس يترأس اجتماع مجمع كهنة الكنيسة القبطية بدمياط

04:32 م السبت 03 يوليه 2021
الأنبا ماركوس يترأس اجتماع مجمع كهنة الكنيسة القبطية بدمياط

مجمع كهنة الكنيسة القبطية

كتب- مينا غالي:

صلى نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، القداس الإلهي بدير القديسة دميانه بالبراري صباح اليوم، وأعقبه اجتماع بالآباء كهنة الإيبارشية. بحسب بيان صحفي.

ألقى نيافته خلال الاجتماع كلمة روحية بعنوان "الأب الكاهن وكيف يمارس سر التوبة والاعتراف"، ثم تمت مناقشة بعض الأمور الرعوية والإدارية.

الأنبا ماركوس كهنة الكنيسة القبطية دير القديسة دميانه

الخبر التالى:

قبل مناقشته بالبرلمان.. أبرز ١٠ معلومات عن مشروع قانون العلامة التجارية

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا