الأنبا ماركوس يترأس اجتماع مجمع كهنة الكنيسة القبطية بدمياط

كتب- مينا غالي:

صلى نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، القداس الإلهي بدير القديسة دميانه بالبراري صباح اليوم، وأعقبه اجتماع بالآباء كهنة الإيبارشية. بحسب بيان صحفي.

ألقى نيافته خلال الاجتماع كلمة روحية بعنوان "الأب الكاهن وكيف يمارس سر التوبة والاعتراف"، ثم تمت مناقشة بعض الأمور الرعوية والإدارية.