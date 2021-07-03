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أمين "البحوث الإسلامية" يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

04:08 م السبت 03 يوليه 2021
أمين "البحوث الإسلامية" يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسل

كتب- مصراوي:

قام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، اليوم السبت، بزيارة جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52.

وتفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أركان الجناح وإصداراته الحديثة وورش العمل، ومقر الندوات الافتراضية التي تبث عبر صفحة الأزهر على الفيسبوك يوميا، وفعاليات وأنشطة الخط العربي والرسم والتلوين، وركن الأطفال وركن الفتوى.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع متواجد بالعديد من السلاسل العلمية المهمة في العديد من المحافل العلمية والثقافية؛ ويساهم في معرض الكتاب هذا العام من خلال جناح الأزهر بأعمال مهمة تفند الأفكار المغلوطة وتواجه التيارات المتطرفة بالفكر، ولدينا كتب تتعلق بدور الأزهر في قارتي آسيا وإفريقيا.

الجدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك - للعام الخامس على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ بهدف محاصرة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، وبيانِ فَلسَفةِ المُواطَنة والتعايُش السلمي، وترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام

نظير عياد مجمع البحوث الاسلامية معرض الكتاب جناح الأزهر

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