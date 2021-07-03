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لقاح وتطبيق.. مصدر بالصحة يكشف طريقة حل أزمة الراغبين في السفر

03:07 م السبت 03 يوليه 2021
لقاح وتطبيق.. مصدر بالصحة يكشف طريقة حل أزمة الراغبين في السفر

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:


قال مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة بصدد اتخاذ عدّة إجراءات للتيسير في عملية تطعيم المسافرين إلى الخارج، بعد حدوث أزمة خلال الفترة الماضية، وتأخر عدد منهم في السفر.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إليكتروني ينفذه مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات لاستخراج شهادات تلقي اللقاح، مزود بخاصية "الباركود" يصعب تزويرها.

وأشار إلى أنه سيتم حل تباعد الموعد بين تلقي الجرعة الأولى والثانية من اللقاحات، والتي تتسبب في تأخير سفر المواطنين، بتوفير لقاح "جونسون آند جونسون" الذي يؤخذ كجرعة واحدة بشكل أساسي في مراكز التطعيمات التي اعتمدتها الوزارة للمسافرين، والبالغ عددها 179 مركزا.

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر استقبال أولى الدفعات التي تعاقدت عليها وزارة الصحة من لقاح "جونسون" خلال الأيام القليلة المقبلة؛ للتخفيف على المواطنين الراغبين في السفر.

وزارة الصحة تطعيم المسافرين السفر تطبيق إليكتروني

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