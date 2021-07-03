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الرئيس السيسي يتابع المناورة (قادر2021) بقاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب

02:38 م السبت 03 يوليه 2021
الرئيس السيسي يتابع المناورة (قادر2021) بقاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب

الرئيس عبد الفتاح السيسي

جرجوب(مطروح)- أ ش أ:

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المناورة (قادر 2021) بقاعدة (3 يوليو ) البحرية بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي ، يرافقه عدد من ضيوف مصر وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة .

وكان الرئيس السيسي قد وقع في وقت سابق اليوم - وثيقة القاعدة الجديدة، بمنطقة جرجوب، وقام برفع العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها، وأطلقت المدفعية - عقب الافتتاح - 21 طلقة.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

تابع معنا تغطية خاصة لافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية (اضغط هنا)
الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي جرجوب الرئيس السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية?

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