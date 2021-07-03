Masrawy logo white

الجيزة ترفع أنقاض العقار المنهار بالحوامدية وتفتح الشارع أمام حركة المواطنين

02:37 م السبت 03 يوليه 2021
الجيزة ترفع أنقاض العقار المنهار بالحوامدية وتفتح الشارع أمام حركة المواطنين

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة رفع أنقاض المنزل المنهار بشارع أبو جندية بمدينة الحوامدية والذي تم التعامل معه أمس إثر انهيار عددا من الحوائط المعلقة به.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة الحوامدية، بحسب بيان، أمس بإزالة الحوائط المعلقه بالمنزل المكون من دورين والمقام بالطوب اللبن حفاظا على سلامة المواطنين والمارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة له.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رفع كافه أنقاض المنزل وفتح الشارع أمام حركة المواطنين والسيارات بالإضافة إلى أنه قد تم التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة له حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

أحمد راشد الجيزة مدينة الحوامدية انهيار عقار

الخبر التالى:

السيسي يستقل ميسترال جمال عبد الناصر لمشاهدة المناورة الاستراتيجية (قادر 2021)

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا