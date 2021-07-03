الجيزة ترفع أنقاض العقار المنهار بالحوامدية وتفتح الشارع أمام حركة المواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بسرعة رفع أنقاض المنزل المنهار بشارع أبو جندية بمدينة الحوامدية والذي تم التعامل معه أمس إثر انهيار عددا من الحوائط المعلقة به.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة الحوامدية، بحسب بيان، أمس بإزالة الحوائط المعلقه بالمنزل المكون من دورين والمقام بالطوب اللبن حفاظا على سلامة المواطنين والمارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة له.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رفع كافه أنقاض المنزل وفتح الشارع أمام حركة المواطنين والسيارات بالإضافة إلى أنه قد تم التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة له حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.