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الرئيس السيسي يتابع مناورة "قادر 2021" بقاعدة 3 يوليو البحرية- فيديو

01:44 م السبت 03 يوليه 2021
الرئيس السيسي يتابع مناورة "قادر 2021" بقاعدة 3 يوليو البحرية- فيديو

مناورة قادر 2021

كتب- أحمد السعداوي:

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مناورة "قادر 2021" بقاعدة 3 يوليو البحرية.

ووقع الرئيس السيسي وثيقة القاعدة الجديدة، بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي.

سلم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، قائد قاعدة 3 يوليو البحرية، وقادة الوحدات المنضمة حديثًا أعلامَ وحداتهم البحرية؛ إيذانًا بدخولها الخدمة.

ورفع الرئيس العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانًا بافتتاحها، وأطلقت المدفعية عقب الافتتاح 21 طلقة.

يذكر أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وتمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية؛ بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد توجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

تابع معنا تغطية خاصة لافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية (اضغط هنا)

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