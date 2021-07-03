قائد القوات البحرية: قاعدة "٣ يوليو" إنجاز جديد لتأمين السواحل ومجابهة التحديات الأمنية

كتب- محمد سامي:

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن قاعدة ٣ يوليو البحرية الجديدة، التي تقع بمنطقة جرجوب، تعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات القوات المسلحة، والتي تم إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية؛ لتعلن جاهزيتها لكل المهام التي توكل إليها من اتجاه البحر الأبيض المتوسط؛ لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال استعراض الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، اليوم السبت، في جولة تفقدية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية لقاعدة ٣ يوليو البحرية، وشارك فيها محرر "مصراوي"، عملية التطوير والتحديث التي تشهدها القوات البحرية في كل التخصصات وبأحدث نظم القتال البحري العالمي، وتطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كل التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام أحدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.

ونوه قائد القوات البحرية بأن القاعدة تقع على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد على (10) ملايين متر مربع، وتتميز بموقع جغرافي فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية؛ حيث تعد نقطة انطلاق هي الأكثر قربًا لمواجهة أي مخاطر محتملة من اتجاه البحر الأبيض المتوسط، وموقع جغرافي فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية.

وتابع خالد: هكذا تنوعت مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل عدد (74) منشأة، بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات، وآخر للتدريبات المشتركة، فضلًا عن رصيف حربي بطول (1000) متر وعمق (14) مترًا، وعدد من الأرصفة التجارية بطول (2200) متر وعمق (17) مترًا وبرجًا لمراقبة الميناء بارتفاع (29) مترًا وحاجزين للأمواج بطول (3650) مترًا، وعدد من العمارات السكنية وميس للضباط وعدد (5) مبانٍ للإعاشة وفندق بمساحة (6300) متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد (700) زائر، ومجمع للأنشطة الرياضية يضم (صالة رياضية مغطاة- صالتَي إسكواش- صالة جيم- حمام سباحة أوليمبي) ومسرح مكشوف يسع (600) فرد ومبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة، ومسجد بمساحة (1100) متر، بالإضافة إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة.

واستطرد قائد القوات البحرية: كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية؛ لتكتمل منظومة التطوير بالقوات البحرية المصرية التي شهدت تطورًا كبيرًا ونقلة استراتيجية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال امتلاكها أكثر من قاعدة وأسطول وقطع بحرية ذات مستوى قتالي عالٍ.

وأوضح خالد أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية يتمثل في خلق كيان عسكري ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الاستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة في تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحري الصديق القادم من وإلى الغرب .

وأضاف قائد القوات البحرية: هكذا تؤكد القيادة السياسية المصرية حرصها الدائم على الوصول إلى منظومة قتالية متكاملة وتكثيف إجراءات التأمين على كامل القطر المصري وتطوير نظم التسليح في كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، وردع كل مَن تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.​

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