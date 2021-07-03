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الرئيس السيسي يتسلم هدية تذكارية من قائد القوات البحرية خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو

11:58 ص السبت 03 يوليه 2021
الرئيس السيسي يتسلم هدية تذكارية من قائد القوات البحرية خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، هدية تذكارية من قائد القوات البحرية الفريق (أحمد خالد) على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

تابع معنا تغطية خاصة لافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية (اضغط هنا)

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