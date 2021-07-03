الرئيس السيسي يشهد افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب

جرجوب- أ ش أ:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وفور وصول الرئيس السيسي عزفت الموسيقي العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

حضر مراسم الافتتاح عدد من ضيوف مصر من العرب والأجانب، إلى جانب كبار رجال الدولة، يتقدمهم: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والانتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي.

وتعد قاعدة 3 يوليو أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.