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حفتر وبن زايد.. وفود خارجية رسمية في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

11:47 ص السبت 03 يوليه 2021
حفتر وبن زايد.. وفود خارجية رسمية في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

يحضر الاحتفالية مجموعة من الوفود الرسمية من من خارج مصر وعلى رأس الحضور محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع اليوناني، والمشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع السعودي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

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