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الليلة.. لقاء المفكر يوسف صديق عبر المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب

11:32 ص السبت 03 يوليه 2021
الليلة.. لقاء المفكر يوسف صديق عبر المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي

كتب- مصراوي:

تعرض المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 52، لقاء مع المفكر التونسي يوسف صديق، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.

يأتي اللقاء ضمن فعاليات محور «لقاء اليوم»، من البرنامج الثقافي، الذي يقام على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتبث فعالياته افتراضيًا عبر المنصة الإلكترونية، حرصا على سلامة رواد المعرض والمشاركين فيه.

و«لقاء اليوم»، محور يعنى بعرض لقاءات مع كبار المثقفين والكُتاب والشخصيات البارزة، لإثارة النقاش حول أفكارهم وارائهم المختلفة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 15 يوليو الجاري، تحت شعار «في القراءة حياة».

معرض القاهرة الدولي يوسف صديق تونس البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب

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