مشروعك.. التنمية المحلية: 500 مليون جنيه لتمويل 15.6 ألف مشروع صغير ومتوسط خلال يونيو

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يونيو 2021 في تنفيذ 15 ألفا و635 مشروعا بقروض 500 مليون جنيه وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأشار شعراوي، في بيان للوزارة اليوم، إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض 19.5 مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1.9 مليون فرصة عمل.

وأوضح اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما لها من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة بمصر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الآن بـ 23,916 ألف مشروع يليها محافظة سوهاج بـ 23,798 ألف مشروع ثم محافظة بني سويف بـ 17,031 ألف مشروع ثم محافظة البحيرة بـ 16,630 ألف مشروع ثم الدقهلية بـ 16,263 ألف مشروع ثم محافظة الشرقية بـ 13,599 ألف مشروع.

ولفت اللواء محمود شعراوي، إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة يتشجع المواطنين للإقبال على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال (مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصري مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، إضافة إلى مشروعك المساهمة في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن توفير الأراضي المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة (شغلك جنب قريتك)، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.

وأضاف الوزير أن (مشروعك) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالي للمشروعات ولكن يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب والتكليف بأن يتم حصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة لافتا إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بـ 260 مقرا لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ 6 الوطنية المشاركة بمشروعك والإشراف الشخصي من جانب المحافظ لتذليل المعوقات.