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يفتتحها السيسي بعد قليل.. شاهد قاعدة 3 يوليو البحرية (فيديو)

10:25 ص السبت 03 يوليه 2021
يفتتحها السيسي بعد قليل.. شاهد قاعدة 3 يوليو البحرية (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

ونشرت وزارة الدفاع المصرية، برومو عن قاعدة 3 يوليو البحرية، بمنطقة جرجوب، وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو.

وبحسب وزارة الدفاع فإن قاعدة 3 يوليو البحرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية.

والقاعدة عبارة عن نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي، وسيتم تنفيذ المناورة "قادر 2021" بها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية وزارة الدفاع المصرية منطقة جرجوب الساحل الشمالي

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