Masrawy logo white

التطبيق بعد 24 ساعة.. تعميم منظومة البناء الجديدة على جميع المدن رسميا

10:16 ص السبت 03 يوليه 2021
التطبيق بعد 24 ساعة.. تعميم منظومة البناء الجديدة على جميع المدن رسميا

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم بداية من غدٍ الأحد تعميم منظومة البناء والتراخيص الجديدة على جميع المدن بالمحافظات المصرية.

وأضاف قاسم، لمصراوي، السبت، أن ذلك يأتي تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة التجريبية لتطبيق الاشتراطات الجديدة من 1 مايو 2021 والتعميم على مدن المحافظات بدءا من 1 يوليو 2021.

كان من المقرر- وفق قرار رئيس الوزراء- تعميم منظومة البناء الجديدة على مدن المحافظات اعتبارا من الخميس الماضي، لكن إجازة ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية الدائمة يومي الجمعة والسبت أجّلتا تطبيق المنظومة إلى الأحد.

خالد قاسم وزارة التنمية المحلية منظومة البناء الجديدة مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

يفتتحها السيسي بعد قليل.. شاهد قاعدة 3 يوليو البحرية (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اليوم.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا