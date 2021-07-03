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تبدأ نوفمبر.. الخطوط البريطانية تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة

10:15 ص السبت 03 يوليه 2021
تبدأ نوفمبر.. الخطوط البريطانية تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن زيادة رحلاتها الجوية بين مطار هيثرو والقاهرة، اعتبارا من نوفمبر المقبل، ليصبح إجمالي عدد الرحلات رحلتين يومياً بدلاً من رحلة واحدة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية، إنه من المقرر أن تقلع الرحلة اليومية الثانية من مبنى الركاب رقم 5 بمطار هيثرو في لندن، وذلك اعتبارا من 31 أكتوبر المقبل، وتصل مطار القاهرة الدولي الأول من نوفمبر المقبل، وأكدت أن الرحلات الجوية بين لندن والقاهرة تحظى بشعبية خاصة بين المسافرين.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

مطار القاهرة شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلات جوية مطار هيثرو

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