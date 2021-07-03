Masrawy logo white

القوى العاملة: صرف 291.2 مليون جنيه إعانات لـ 122 ألف عامل بالسياحة

10:13 ص السبت 03 يوليه 2021
القوى العاملة: صرف 291.2 مليون جنيه إعانات لـ 122 ألف عامل بالسياحة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة، على صرف 291 مليون و204 آلاف و522 جنيها، لنحو 122 ألفا و628 عاملًا يعملون في 2447 منشأة (الدفعة السادسة والسابعة- دفعة واحدة) من الصندوق، نظرا لما تمر به شركات وقطاع السياحة من تأثيرات سلبية بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن الصرف يتم بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأكد سعفان، أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.​

محمد سعفان وزارة القوى العاملة السياحة صندوق إعانات الطوارئ للعمال السيسي

الخبر التالى:

تبدأ نوفمبر.. الخطوط البريطانية تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:اليوم.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا