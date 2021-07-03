تأكيد مصر حرصها على استكمال مفاوضات سد النهضة يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

تصدر تأكيد مصر حرصها على استكمال المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (مصر تطالب باتفاق حول سد النهضة يلبي طموحات الجميع)، نقلت الصحيفة كلمة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي - خلال مشاركته في مؤتمر وزاري في برلين تنظمه وزارة البيئة الألمانية - والتي أكد خلالها حرص مصر على استكمال المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع تأكيد ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول السد.

وأكد عبدالعاطي أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، مشيرا إلى أن ما أبدته مصر من مرونة فى التفاوض قوبل بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي لمنع الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وشدد على أن مصر لن تقبل بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وأنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية بل على العكس تدعم التنمية بها بكل السبل الممكنة، مشيرا إلى أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل بشرط مراعاة شواغل دول المصب.

وتحت عنوان "توزيع العصا الإلكترونية على لجان امتحانات الثانوية العامة" نقلت صحيفة (المصري اليوم) تأكيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن الوزارة لم تحدد موعد بدء الدراسة أو كيفيتها بالعام الجديد، كما لم تعلن أي شيء بشأن هذا الموضوع من قريب أو بعيد.

وذكرت الصحيفة أنه فيما يخص امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها 10 يوليو الجاري، خاطبت الوزارة المديريات التعليمية، بإعادة توزيع (العصا الإلكترونية) من لجان الدبلومات الفنية، إلى لجان الثانوية؛ وذلك للكشف عن الهوائف المحمولة، ضمن محاولات السيطرة على عمليات الغش الإلكتروني، فضلا عن توفير جهازين للقياس الحراري لكل لجنة من الأجهزة الموجودة بالمديريات.

وشددت الوزارة على المديريات بضرورة التواصل مع التأمين الصحي؛ لاتخاذ إجراءات تزويد كل لجنة بصندوق الإسعافات قبل بدء الامتحانات بيومين على الأقل، مع ضرورة التنسيق مع المديريات الأمنية لإخطارها بمقار لجان سير الامتحانات لتأمين اللجان بشكل كامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات تبدأ غدا تسليم وتوزيع خطابات المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، على أن يتم فتح باب قبول اعتذارات المعلمين عن عدم المشاركة في اليوم التالي.

كما نقلت الصحيفة إعلان نائب وزير التعليم الدكتور محمد مجاهد بدء تنفيذ خطة استكمال تدريس وحدات برامج التعليم الفني، التي تتم في إطار الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق من البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي (2020 - 2021).

وعلى الصعيد الاقتصادي، تناولت صحيفة "أخبار اليوم" تصريحات وزير الدولة للشئون الاقتصادية في حكومة الوحدة الليبية الدكتور سلامة القبيل، والتي أكد خلالها، حاجة ليبيا لتحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر في جميع المجالات، مشددا على أن التعاون بين البلدين سينعكس إيجابيا على مصلحة البلدين.

وقال إن ليبيا في حاجة لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر ودعم كل القطاعات.. مشددا على حاجة ليبيا للعمالة المصرية في قطاعات البنية الأساسية وإعادة الإعمار وهيكلة التعليم والمجال الصحي كما تحتاج إلى الخبرات المصرية.

وأكد الوزير الليبي أهمية دور الدولة المصرية، كونها حليفا استراتيجيا وتاريخيا، فضلا عن ارتباط الشعبين المصري والليبي بلغة وثقافة وجغرافيا وتاريخ مشترك، مشيرا إلى أن الأمن الوطني الليبي مرتبط بالأمن القومي المصري، نظرا للحدود المشتركة بين الدولتين وكذلك العلاقات الاجتماعية التي تجمعهما، ووصف الدور المصري في ليبيا بالحكيم والمنفتح على كل الأطراف الليبية.

وعالميا، ذكرت صحيفة "الشروق" تحت عنوان (أعراض جديدة لكورونا مع انتشار سلالة دلتا الهندية)، أن البيانات الصحية في بريطانيا أظهرت تغيرات في أعراض الإصابة بفيروس كورونا (کوفید - 19) بالتزامن مع تفشي سلالة "دلتا" الهندية شديدة العدوى.

وأضافت الصحيفة - بحسب موقع (ساينس الرت) العلمي - أن الأعراض الجديدة شملت الصداع والالتهاب وسيلان الأنف الذي كان يعتبر عرضا نادرا للفيروس منذ بداية انتشاره، بالإضافة إلى استمرار الحمى والسعال، بينما أصبح عرض فقدان حاسة الشم في المرتبة التاسعة بعد أن كان من بين الأكثر شيوعا.

وأشارت إلى أن وزير الصحة الألماني ينس شبان أعرب، أمس الأول، عن قلقه بشأن كيفية انتشار السلالة (دلتا) وحث الناس على حماية أنفسهم من خلال تلقي التطعيم بشكل كامل.

ولفتت إلى أن شركة (جونسون آند جونسون) أكدت أن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من (كوفيد -19)، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد متحور (دلتا) وغيره من متغيرات فيروس "كورونا"۔​