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جرار قطار يدهس سيارة ملاكي دون إصابات بنجع حمادي

07:03 ص السبت 03 يوليه 2021
جرار قطار يدهس سيارة ملاكي دون إصابات بنجع حمادي

جرار قطار يدهس سيارة ملاكي

قنا-عبدالرحمن القرشي:
دهس جرار قطار، في ساعة مبكرة، من اليوم السبت، سيارة ملاكي، اقتحمت مزلقان بمركز نجع حمادي دون الالتزام بقواعد المرور، لم تسفر الحادثة عن وقوع إصابات أو ضحايا، لفرار سائق السيارة

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بدهس جرار قطار تابع لسكك حديد نجع حمادي، سيارة ملاكي، أسفر عن تهشيم السيارة، دون وقوع إصابات، ولم يؤثر الحادث على حركة القطارات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وزارة الصحة جرار قطار سيارة ملاكي نجع حمادي مزلقان سكة حديد

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