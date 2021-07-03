القاهرة تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال ساعات النهار اليوم السبت، طقس شديد الحرارة حيث تسجل القاهرة والوجة البحري ٤٠ درجه ويستمر تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على معظم الانحاء حتى مدن الصعيد لتتجاوز حاجز ٤٠ درجة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذير خلال ساعات النهار وعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة.