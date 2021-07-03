Masrawy logo white

القاهرة تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء

03:08 ص السبت 03 يوليه 2021
القاهرة تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء

طقس شديد الحرارة

كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود خلال ساعات النهار اليوم السبت، طقس شديد الحرارة حيث تسجل القاهرة والوجة البحري ٤٠ درجه ويستمر تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على معظم الانحاء حتى مدن الصعيد لتتجاوز حاجز ٤٠ درجة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحذير خلال ساعات النهار وعدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة.

208389872_4481080241926636_6638256424407875224_n copy

طقس شديد الحرارة القاهرة هيئة الأرصاد الجوية كتلة هوائية شديدة الحرارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا