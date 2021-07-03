​​الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الأكثر تميزًا "الحي الرابع – بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الأحد 4/7/2021، وحتى يوم الخميس 19/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزًا بالحي الرابع – بيت الوطن"، للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفًا أنه يتم الحضور إلى مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلام قطع الأراضي بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد قيمة الأرض طبقًا لكراسة الشروط.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة N ، من 1: 25، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 101 : 122، يوم الخميس 8/7/2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة Q، من 1 : 25، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 15/4/2021، والقطع من 126 : 150، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 151 : 175، يوم الاثنين 26/7/2021، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 226 : 250، يوم الخميس 29/7/2021، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 251 : 275، يوم الأحد 1/8/2021، والقطع من 276 : 300، يوم الإثنين 2/8/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الثلاثاء 3/8/2021، والقطع من 326 : 357، يوم الأربعاء 4/8/2021.

وقال رئيس جهاز القاهرة الجديدة: "سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة L، من 1 : 25، يوم الخميس 5/8/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الأحد 8/8/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الإثنين 9/8/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الثلاثاء 10/8/2021، والقطع من 101 : 120، يوم الأربعاء11/8/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 15/8/2021 : الخميس 19/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة".

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