​وزير الري ونائب رئيس جنوب السودان يزوران النموذج الفيزيائي لقناطر ديروط الجديدة

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وجيمس واني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي، النموذج الفيزيائي المُعد لقناطر ديروط الجديدة، في إطار مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية.

وبحسب بيان اليوم، يهدف المشروع، إلى تحسين أعمال الري في خمسة محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

يأتي ذلك بمشاركة ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والوفد المرافق لهما، حيث توجهوا عبر رحلة نيلية لزيارة مقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومى لبحوث المياه وقيادات المركز القومى لبحوث المياه.

جدير بالذكر، أنه في اطار حرص وزارة الموارد المائية والري على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة، فقد تم إنشاء المركز القومي لبحوث المياه والذى يُعد الذراع البحثي للوزارة، ويضم عدد (١٢) معهد، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه يتم عقد دورة تدريبية سنوية تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هندسة الأنهار والمنشآت المائية ، والمساهمة في تدعيم التعاون وتبادل المعلومات والتكامل بين مهندسى المياه بدول حوض النيل ، موضحاً أنه يتم تدريس العديد من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (تنمية المصادر المائية – النماذج الهيدروليكية للأنهار - تصميم المنشآت المائية – هندسة السدود – محطات التوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية.