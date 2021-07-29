​إحباط تهريب كميات من السجائر والشيش الإلكترونية مع راكب قادم من السعودية بالمطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستلزمات السجائر والشيش الإلكترونية، أخفاها راكب يعمل صيدلي داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة، استوقف أحمد الجوادي رئيس القسم بالجمارك الراكب لمحاولته الخروج من بوابة اللجنة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة أحمد الشريف رئيس القسم، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، قام وائل إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك، لتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 290 عبوة من مستلزمات السجائر والشيش الإلكترونية.

وأمر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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