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الجيزة تعلن بعض المحلات الفارغة لفتح مشروعات تجارية خاصة (تفاصيل)

11:11 م الخميس 29 يوليه 2021
الجيزة تعلن بعض المحلات الفارغة لفتح مشروعات تجارية خاصة (تفاصيل)

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن وجود بعض المحلات الفارغة بالأسواق التابعة للجهاز تصلح لإقامة مشروعات تجارية والبعض منها يصلح لإقامة ورش في الأماكن التالية:

- سوق ربيع الجيزي.

- مجمع ورش المنيب.

- سوق النادي السويسري بالكويت كات.

- سور أعلى نفق إمبابة يسار النفق.

وناشدت المحافظة، الراغبين بالحضور إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الطابق الثاني، علما بأن العمل مستمر يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

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الجيزة جهاز رعاية وتشغيل الشباب مشروعات تجارية المحلات الفارغة

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