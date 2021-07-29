Masrawy logo white

​​في ثاني حلقاته من الأراضي الفلسطينية.. "بيت للكل" يستضيف رئيس الوزراء الفلسطيني

11:07 م الخميس 29 يوليه 2021
​​في ثاني حلقاته من الأراضي الفلسطينية.. "بيت للكل" يستضيف رئيس الوزراء الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

كتب- مينا غالي:

يستضيف غدًا الجمعة برنامج "بيت للكل" رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، في حديث حول الدور العربي والمصري في دعم الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.

وتعتبر حلقة "بيت للكل" التي تذاع غدًا ثاني حلقة يتم تسجيلها في فلسطين منذ انطلاقة البرنامج، وتم تصويرها في متحف الشاعر العربي الكبير الراحل محمود درويش بمدينة رام الله.

كما تستضيف الحلقة في الجزء الثاني الأديب الحيفاوي محمد علي طه فيما حملت الحلقة عنوانًا رمزيًا وهو فلسطين في الوعي والوجدان العربي وتحت هذا السقف أفاض ضيفًا الحلقة بالكثير، ما يعتمل الذاكرة والعاطفة والوجدان العربي وكيف تحتفظ فلسطين بذاكرة حية مليئة بالخواطر والثناء والوفاء والعرفان للجيش المصري، والأردني والعراقي مقابل دفاعهم عن ثرى فلسطين والمكانة التي يحتلها كل عربي ساهم في نصرة فلسطين والدفاع عن ترابها.

يذاع البرنامج في الـ11 مساء بتوقيت القاهره على القنوات الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار، كما يذاع عبر القنوات الرئيسية بالدول المشاركة في نفس التوقيت بالأردن والعراق وفلسطين، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي.

محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني فلسطين برنامج بيت للكل

الخبر التالى:

الجيزة تعلن بعض المحلات الفارغة لفتح مشروعات تجارية خاصة (تفاصيل)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

284128

إجمالي الإصابات

16507

إجمالي الوفيات

228836

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -شديد الحرارة والرطوبة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا