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أول تعليق من السكة الحديد بشأن اصطدام سيارة بقطار ومصرع 3 بالدقهلية

10:29 م الخميس 29 يوليه 2021
أول تعليق من السكة الحديد بشأن اصطدام سيارة بقطار ومصرع 3 بالدقهلية

قطار يدهس 3 أشخاص داخل سيارة في الدقهلية

(مصراوي):

أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان لها مساء اليوم الخميس، أنه في تمام الساعة السادسة والربع مساء، وأثناء مسير قطار 341/2552 إكسبريس "القاهرة / الزقازيق / المنصورة" عند الكيلو متر 46.900 بين برقين / السنبلاوين على خط "القاهرة / شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورة" عبرت سيارة ملاكي رقم "د ط ف 6471" السكة فجأة من مكان غير معد للعبور.

وأضاف بيان السكة الحديد، أن العبور أدى لاصطدام القطار بالسيارة وحدوث محاشرة مع الجرار، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وتابع البيان: "تم رفع السيارة ثم انتظمت حركة القطارات على الخط في تمام الساعة السادسة و45 دقيقة مساء اليوم".

وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بقواعد المرور وعدم العبور من الأماكن غير المعدة للعبور على خطوط السكك الحديدية، حفاظًا على أرواحهم وعلى انتظام مسير القطارات.

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