البيت الفني للمسرح يستأنف عرض "الصندوق" على مسرح الطليعة غدًا

(أ ش أ):

أعلن البيت الفني للمسرح استئناف العرض المسرحي "الصندوق"، بقاعة زكي طليمات، على مسرح الطليعة، غدًا الجمعة، وذلك بعد أن تم إلغاء عرضه أمس واليوم.

"الصندوق" من العروض المسرحية الجديدة والمتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج إسماعيل مختار في شهر مايو الماضي، وحققت نجاحا كبيرا وقتها، وتمت إعادة عرضها في موسم عيد الأضحى، وما زالت تحظى بحضور وإقبال جماهيري.

العرض مأخوذ عن قصة "أحلام الدمى" لطه سادات، وتدور فكرته في إطار عبثي كوميدي حول مجموعة من الشخصيات يتعرضون لأزمة ما بمكان غير محدد الملامح وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط، لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة، وبتطور الأحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وأزمتها الوجودية.

العرض من بطولة ياسر الطوبجي، وناصر شاهين، وطه خليفة، وأميرة عبد الرحمن، وأحمد عبد الحي، ومحمد عبد الخالق، ومحمود فتحي، تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج رضا حسنين.

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