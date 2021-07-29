متى تبدأ رحلات العمرة من مصر؟ "العليا للحج" تجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، موعد تشغيل رحلات العمرة من مصر، إلى الأراضي المقدسة، عقب انتهاء موسم الحج بنسبة أمان 100%، وبدء موسم العمرة في المملكة.

وأوضح ترك لمصراوي، أن قرار التشغيل مرهون بإعلان المملكة العربية السعودية لقواعد وضوابط العمرة، وأعداد المعتمرين لكل دولة، بجانب الدول التي تسمح لها بالسفر لأداء المناسك، بالإضافة إلى فتح الطيران بين مصر والسعودية.

ويتوقع عضو العليا للحج والعمرة، ارتفاع أسعار العمرة عن 20 ألف جنيه بسبب الشروط الجديدة التي اعتمدتها السعودية.

وكان ترك أعلن في تصريحات سابقة، بأن وزارة الحج السعودية أعلمت مختلف دول العالم الإسلامي ببدء موسم العمرة، وأعلنت الضوابط العامة، ومن المقرر إعلان كل دولة للشروط الخاصة بها، مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة من قبل المملكة.

وأضاف عضو العليا للحج والعمرة، أن السعودية لم تعتمد لقاحين سينوفارم وسينوفاك حتى الآن، متوقعا اعتماد المملكة اللقاحين قريبًا.

وأوضح أن إجراءات التقديم للعمرة تشمل الحصول على شهادات صحية من مراكز معينة ستحددها المملكة لاحقا، إضافة إلى تخطي سن المعتمر 18 عامًا، مشيرًا إلى أن التقديم للعمرة سيكون إلكترونيا عبر شركات السياحة.

وأشار ترك، إلى أن شروط العمرة تتضمن أن يكون عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة بالفنادق إثنين كحد أقصى، إضافة إلى تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%، إضافة إلى إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة.