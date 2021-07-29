Masrawy logo white

"تنسيقية الشباب" تناقش تحصيل الفواتير السياحية وتخفيض ضرائب تذاكر الطيران

09:42 م الخميس 29 يوليه 2021
"تنسيقية الشباب" تناقش تحصيل الفواتير السياحية وتخفيض ضرائب تذاكر الطيران

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

(مصراوي):

اجتمعت لجنة السياحة والآثار بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيلها الجديد، حيث ناقشت عدة ملفات مهمة ضمن اختصاصات اللجنة.

وعرضت أمين سر اللجنة إيريني عبدالملاك، الملفات التي تم الانتهاء منها مؤخرًا وتم تقديمها إلى أمانة سر اللجان النوعية، موجهة بضرورة العمل على إعداد ملفات جديدة تتناسب مع مستجدات القطاع السياحي والأثري في مصر.

كما ناقش أعضاء اللجنة، الاستراتيجية التي سوف يتم اتباعها في اختيار شخصيات "البروفايل" الشهري التي ستعرض على صفحة اللجان النوعية، على أن يكون هناك ارتباط بين الشخصية المختارة وبين الأعياد القومية لمحافظات مصر المختلفة، أو الأحداث التاريخية المناسبة.

وتناول الاجتماع كذلك مناقشة مبدئية لمقترحات مشتركة مع لجنتي النقل والقوى العاملة واللجنة الاقتصادية، بالتنسيقية، للعمل المشترك على ملفي (بحث آلية التوزيع العادل لنسبة الـ12% ضريبة على الفواتير السياحية) و(بحث تخفيض الضرائب على تذاكر الطيران، بهدف تخفيض أسعارها لزيادة الميزة التنافسية للسوق السياحي المصري)، على أن يتم التنسيق بين اللجان الثلاثة للخروج بورقة سياسات مشتركة في هذا الشأن.

حضر الاجتماع، إيريني عبد الملاك، أمين سر لجنة السياحة والآثار، وأعضاء اللجنة نيرمين مصطفى، وأحمد مجدي وعمرو عماد، كما شارك في الاجتماع أحمد مشعل أمين سر لجنة النقل والقوى العاملة، وحنان وجدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية، وأسامة الرفاعي، أمين سر لجنة الصناعة والمشروعات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لجنة السياحة والآثار ضرائب تذاكر الطيران الفواتير السياحية

الخبر التالى:

شديد الحرارة والرطوبة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

284128

إجمالي الإصابات

16507

إجمالي الوفيات

228836

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -شديد الحرارة والرطوبة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا