محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في مدينة الصف

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كتب- يوسف عفيفي:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرية الشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف، وهى إحدى القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والعمل على تذليل أية معوقات.

وشملت جولة المحافظ الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية الجاري إنشاءه لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية.

كما تفقد محافظ الجيزة الموقع المقترح لإقامة المركز الطبي المتكامل والبالغ مساحته حوالي 1750 م2 لخدمة أهالي القرية والأرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة في ضوء التكامل الذى تحققه مبادرة حياه كريمة لتطوير كافة المناحي المعيشية للمواطنين.

وتفقد المحافظ مركز شباب الشوبك الشرقي مشددًا على مدير مديرية الشباب والرياضة بحصر كافة الاحتياجات المطلوبة في مراكز الشباب المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة للعمل على تطويرها بشكل متكامل.

وشهدت جوله محافظ الجيزة متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز حيث تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشوبك والتى تم نقلها إلى مقر آخر على بعد 300 متر من المقر القديم، لحين الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لها حيث تابع المحافظ انتظام العمل داخلها والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على مدير مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد نوبتجيات بالوحدات الصحية على مدار اليوم لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

كما وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة الصف بمراجعة خطوط التنظيم وإزالة كافة التعديات الموجودة علي الطريق العام لتوسعة الشوارع لإنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة لكي تتكامل أعمال التطوير بالتزامن مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وحرص المحافظ علي تفقد أعمال تبطين ترعه الترخانية بطول 1,2كم بطريق الكيلو 21 والتي من المقرر تغطية 500 م3 منها موجها بضرورة مراعاة عوامل الاستدامة، وأن تتحمل أعمال التغطية الحركة المرورية لما للطريق من أهمية مرورية.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور أحمد عبدالوكيل مدير ومديرية الشباب والمحاسب أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والعميد علي عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف.