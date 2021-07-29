مصادر بـ"الطيران المدني" تكشف موعد وصول الرحلات الروسية لشرم الشيخ والغردقة

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بقطاع الطيران المدني، تبدأ شركات الطيران الروسية في وضع جداول التشغيل الخاصة بها، لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة، ابتداء من 9 أغسطس المقبل، بعد حصولها على التصاريح من السلطات الروسية، وفقًا للقرار الذي اتخذته موسكو، بعودة الطيران بشكل كامل بين مصر وروسيا.

وأضافت المصادر لـ"مصراوي" أن أولى شركات الطيران الروسية التي حصلت على موافقات لتسيير رحلات إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، هي الخطوط الجوية الروسية FV، ووضعت جدول لتشغيل رحلاتها من 9 أغسطس حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتابعت المصادر أنه وفقًا لجدول التشغيل، تقوم الخطوط الجوية الروسية FV بتشغل رحلاتها الجوية إلى كلا من مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، من مطار شيريميتيفو الدولي، الواقع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، على متن طائراتها من طراز بوينج B747/400 ، وستسيّر 5 رحلات أسبوعيًا من مطار شيريميتيفو الدولي، إلى كلا من مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، خلال أيام الاثنين، والأربعاء، والجمعة، والسبت، والأحد، لنقل السياح الروس.

ويستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى الرحلات الروسية التي تحمل رقم FV5633، في تمام الساعة السادسة صباح يوم 9 أغسطس المقبل، وفي نفس التوقيت تصل الرحلة رقم FV5631 إلى مطار الغردقة، قادمتين من مطار شيريميتيفو الدولي بالعاصمة الروسية موسكو.