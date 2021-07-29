تعاون "مصري - جنوب سوداني" في مجال الحماية من الفيضان والإدارة المثلى للمياه

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، جيمس واني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان والوفد المرافق لهما، حيث توجهوا عبر رحلة نيلية لزيارة مقر المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية.

وأعرب عبدالعاطي عن سعادته بلقاء نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والوزير الجنوب سوداني، مشيرًا للعلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

وأكد عبدالعاطي أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحًا أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الأفريقية يُعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وتم خلال الزيارة تفقد العديد من الأعمال البحثية التي تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، في مجال وسائل الحماية من الفيضان والإدارة المثلى للمياه، وتفقد التجربة البحثية الجاري تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات ري حديثة مختلفة والتي يتم تنفيذها بمعرفة معهد إدارة وتوزيع المياه، حيث تم عرض الأبحاث الحقلية التي يقوم بها المعهد للمقارنة بين نظم الري التقليدية ونظم الري الحديث والتي تتمثل في الري باستخدام المواسير المبوبة والري بالرش والري بالتنقيط والري تحت السطحي.

والجدير بالذكر أن هذه النظم الحديثة في الري ستساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما تم تفقد أحد النماذج المعدة لتأهيل الترع، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لضمان وصول المياه لنهايات الترع المتعبة وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين.

كما تم خلال الزيارة استعراض التجربة البحثية التي تم تنفيذها بمعهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي والمتمثلة في تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي والتي تم تجربتها للاستفادة من مياه الصرف الصحي الناتجة من المعاهد والوحدات البحثية التابعة للمركز، باستخدام تقنية التهوية والتي تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة، حيث تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة والتي تتميز بانخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل، مع إمكانية استخدام مواد أولية قليلة التكلفة في معالجة مياه الصرف الصحي، كما أن استخدام المعالجة البيولوجية يؤدى لخفض مراحل المعالجة، بالإضافة لسهولة التشغيل وعدم الحاجة لعمالة مدربة لتشغيلها.

كما تم زيارة المعامل المركزية للرصد البيئي حيث تم استعراض الأنشطة التى يتم تنفيذها ومنها تحليل قياسات نوعية المياه وذلك بإجراء التحاليل الفيزوكيميائية والميكروبيولوجية والبيولوجية للمشاريع القومية والتجارب البحثية بالاشتراك مع المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه وقطاعات الوزارة وتنفيذ برامج ضبط وتوكيد الجودة للمحافظة على ديمومة شهادة الاعتماد الدولية للأيزو، بالإضافة لزيارة التجربة البحثية في مجال اختبار قدرة الأغشية على تحلية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والتي يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي.