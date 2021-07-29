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بهذه الشروط.. "الحج السعودية" تكشف موعد دخول المعتمرين من خارج المملكة

07:22 م الخميس 29 يوليه 2021
بهذه الشروط.. "الحج السعودية" تكشف موعد دخول المعتمرين من خارج المملكة

حجاج بيت الله

كتب- يوسف عفيفي:

كشف المهندس هشام سعيد، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة السعودية، عن موعد دخول المعتمرين من خارج المملكة وشروط الدخول.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية، أن المملكة العربية السعودية حددت 1 محرم -(بداية السنة الهجرية الجديدة)- الموافق 9 أغسطس"، بداية عودة عودة المعتمرين وضيوف بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة.

وأشار إلى أن العالم بدأ يتخذ خطوات في اتجاه التعافي والعودة للحياة الطبيعية، لافتاً إلى عودة موسم العمرة للمواطنين والمقيمين يوم 25 يوليو الجاري.

وتابع سعيد: "بدأنا عملات إثبات تأشيرات العمرة، ودخول المملكة لأداء العمرة سيبدأ في 9 أغسطس، لكن يجب الحفاظ على صحة الإنسان ونحرص على عدم إصابة ضيوف الرحمن من أي إصابة، لأننا عالم واحد والسلامة العامة للمملكة العربية السعودية تكون خارجها، وأقل عمر يجب أن يكون 18 سنة".

وأشار إلى ضرورة حصول المعتمرين على لقاحات كورونا حتى تتوفر لأجسامهم أجسام مضادة تكافح فيروس كورونا، موضحًا أن الوزارة لا تحدد أنواع اللقاحات، لكن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي من تعتمد أنواع اللقاحات.

وأكد أن المملكة اعتمدت حتى الآن لقاحات فايزر وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون، وليس ذلك نهاية الطريق، حيث تتابع الهيئة الدراسات العالمية كل يوم، لكي نتوسع في أنواع اللقاحات".

الحج وزارة الحج والعمرة السعودية موسم العمرة السعودية

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