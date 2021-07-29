عودة " الجوزاء" إلى سماء الفجر.. تفاصيل ظاهرة فلكية آخر أيام يوليو

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي في هذا الوقت من العام آواخر يوليو الجاري ومطلع أغسطس عودة نجوم الجبار "اورايون" أو الجوزاء كما تعرف عند العرب لترصد في السماء بعد أن كانت مؤخرا خلف الشمس من منظورنا على الأرض.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه قبل شروق الشمس الجمعة (30 يوليو 2021) ببضعة ساعات سترصد هذه المجموعة النجمية بالعين المجردة باتجاه بالأفق الشرقي، إضافة لذلك يمكن رؤية نجم الدبران بلونه الأحمر ألمع نجم ضمن نجوم الثور.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن نجوم الجبار تظهر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال فصل الشتاء وتعبر السماء خلال ساعات الليل، والعديد من الناس يلاحظها بسهولة في ذلك الوقت بسبب مظهرها المميز، لكن في أواخر فصل الصيف تزين الأفق الشرقي فجراً ويمكن ملاحظة وضعيتها وكأنها على جنبها ونجومها الثلاثة تشير نحو الأعلى.

الصورة المرفقة: نجوم الجوزاء تزين الأفق الشرقي قبل شروق شمس الجمعة.