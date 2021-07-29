مياه صافية ومناظر خلابة.. سائحون يروجون للمقصد السياحي المصري

كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، فيلمين ترويجيين جديدين على أهم المنصات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وتحدث فيهما عدد من السائحين من مختلف الجنسيات عن تجاربهم أثناء زيارتهم للمنتجعات السياحية المصرية خلال شهر يوليو الجاري.

وبحسب بيان اليوم، أعرب السائحون، خلال الفيلمين عن استمتاعهم بالشواطئ المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة والمياه الصافية، مشيدين بدقة وصرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المقصد المصري والتي جعلتهم يشعرون بالأمان خلال فترة إقامتهم بمصر، كما أشادوا بجودة الخدمات السياحية المقدمة لهم.

يأتي تصوير وإطلاق هذين الفيلمين الترويجيين في إطار حرص الوزارة على الترويج للمقصد السياحى المصري بالأسواق السياحية المستهدفة بطريقة أكثر فعالية، وإلقاء الضوء على استمتاع السائح بأجازته في مصر.