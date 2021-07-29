سفير مصر في لبنان: "المقاولون العرب" تفوز بمشروع تطوير ميناء طرابلس

(أ ش أ):

أعلن سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، فوز شركة المقاولون العرب بمناقصة تطوير ميناء طرابلس البحري ومرافقه بلبنان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ترجمة فعلية لاهتمام مصر على أعلى المستويات بمساعدة لبنان عمومًا وتطوير كل موانيه وعلى رأسها ميناء طرابلس بشكل خاص.

جاء ذلك خلال زيارة لسفير مصر بلبنان، صباح اليوم الخميس، لميناء طرابلس في شمال لبنان، حيث كان في استقباله رئيس الميناء الدكتور أحمد حاتم وعدد من كبار الشخصيات اللبنانية على رأسهم مفتي طرابلس محمد إمام، ورئيس بلدية طرابلس، ونقيب المهندسين عن طرابلس ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء طرابلس، وغيرهم من الشخصيات وممثلي الجهات والنقابات ذات الصلة بالميناء.

وأضاف علوي أن هذه الخطوة هي الأولى التي يستتبعها عددًا من المشروعات لتعزيز الحضور الاقتصادى المصري، خصوصًا في مجالات نقل التكنولوجيا والخبرات في مدينة طرابلس.

وأوضح أن مصر اليوم ليست حاضرة فقط في بيروت، ولكن كذلك في طرابلس وعكار والبقاع وصور وصيدا وجبل لبنان وكل مناطق لبنان الشقيق.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد حاتم عن تقديره للمساعدات المصرية المادية والفنية التي قدمت لقطاع الموانئ اللبنانية في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي.

كما أعرب عن سعادته بفوز شركة المقاولون العرب بمناقصة تطوير ميناء طرابلس، وتطلعه إلى أن يكون ذلك مقدمة لمزيد من التعاون واستفادة لبنان وخاصة قطاع الموانئ البحرية من الخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي الهام.