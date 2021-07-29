إصابة ٧ أشخاص بينهم 6 من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان

أسوان- إيهاب عمران:

أصيب ٧ أشخاص فى حادث تصادم اليوم الخميس، بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان- القاهرة" أمام مدخل قرية بنبان، وجرى نقلهم لمستشفى أسوان الجامعي.

وقال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن المستشفى الجامعي استقبلت ضحايا حادث تصادم سيارتين بقرية بنبان بأسوان، والذي أسفر عن إصابة أسرة مكونة من أب وام وأربعة أبناء وسائق، وهم فرج بكر عبداللطيف، زوجته أم هاشم، وأولادهم فارس 9 أعوام، وبكر 11عامًا، وبسام 13 عامًا، وندى 3 أعوام، والسائق أحمد رئيس.