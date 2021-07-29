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خلال أيام.. مصدر يكشف آخر تطورات تطعيم الراغبين بالسفر بلقاح كورونا

04:48 م الخميس 29 يوليه 2021
خلال أيام.. مصدر يكشف آخر تطورات تطعيم الراغبين بالسفر بلقاح كورونا

لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إنه يجري إنهاء الإجراءات والترتيبات اللازمة لتطعيم المواطنين الراغبين بالسفر خارج مصر، بلقاحات فيروس كورونا، واعتماد شهادات التطعيم لهم.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أنه من المقرر "في غضون الأيام القليلة المقبلة"، بدء تطعيم الراغبين في السفر.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد، كشفت أنه تم تجهيز 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ QR code، لتقديم اللقاحات للمسافرين.

وذكرت أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة أضافت مراكز تطعيمات المسافرين على الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأشار لمصراوي، إلى أن ذلك يأتي كخطوة أولية نحو إنهاء أزمة تطعيم المسافرين بلقاح كورونا، فور إتاحته بمراكز التطعيمات.

وأوضح أن الراغب في السفر سيقوم بالتسجيل أولًا عبر الموقع الإليكتروني لوزارة الصحة المخصص للحصول على لقاحات كورونا، على أن يختار "مركز تطعيم المسافرين" وفق المحافظة التي يسكن فيها، عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

ومن المقرر أن تتواصل وزارة الصحة لاحقًا مع المواطنين الراغبين في السفر لتحديد موعد تلقيهم اللقاح وتوزيعهم على المراكز التي خصصتها لهذا الأمر.

ولفت إلى أنه يتم العمل على اتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر لدول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الامريكية، ودول الخليج.​

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