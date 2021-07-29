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وفد تنسيقية شباب الأحزاب يزور كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية

04:45 م الخميس 29 يوليه 2021
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كتب- محمد نصار:

زار وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يعد تصميمها والمدة الزمنية المستغرقة لبنائها بمثابة الإعجاز.

وبحسب بيان للتنسيقية، فإن الكاتدرائية مقامة على مساحة 15 فدانا بما يعادل 10 آلاف متر مربع فقط على أربعة أركان بدون أعمدة تماماَ وهو ما يشكل إعجازا معماريا تم تشييده بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتستوعب الكاتدرائية حوالي 7900 مصل وهو أكبر عدد مصلين تستوعبه كنيسة في العالم، بالإضافة إلى أن كل ذلك تم تنفيذه في عام وثلاثة أشهر فقط، في حين أن اللوحة الواحدة من المعلقين بالكاتدرائية أو رسوم الزجاج قد تستغرق بمفردها ثلاث سنوات.

واختتم البيان: أيضاً كافة القطع المستخدمة في بناء الكاتدرائية من زجاج وأخشاب ورخام هو صناعة مصرية 100%.

كاتدرائية ميلاد السيد المسيح العاصمة الإدارية الجديدة ميلاد السيد المسيح تنسيقية شباب الأحزاب

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