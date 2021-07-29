"أون تايم سبورتس".. بيان ثلاثي بشأن محاولات إثارة الفتنة بين الأهلي والزمالك

كتب- مينا غالي:

أصدرت قنوات "أون تايم سبورتس" والأهلي والزمالك، بيانا هامًا مشتركًا، منذ قليل.

وجاء في نص البيان: "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح، والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم".

وأضاف البيان: "إزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد أننا نسعى دائمًا لتقديم إعلام هادف وراقٍ يخدم الرياضة المصرية، ويصب في مصلحتها؛ تماشيًا مع الميثاق الإعلامي وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة، داعمًا لكل أركان المنظومة الرياضية، باحثًا عن استقرار المسابقات واستكمالها دون مشاكل، وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد؛ لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية".

وتابع البيان: "سنواصل العمل بهذه المنهجية غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صفو الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، وسنبقى دائمًا حريصين على دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الأندية، وكذا علاقاتهم مع الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وفي ذات الوقت داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوي الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص، والرياضة المصرية بشكل عام".