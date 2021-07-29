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"انتخابات الأطباء": مد فترة التنازلات للمرشحين حتى التاسعة مساء

03:22 م الخميس 29 يوليه 2021
"انتخابات الأطباء": مد فترة التنازلات للمرشحين حتى التاسعة مساء

نقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأطباء مد فترة التنازلات حتى التاسعة مساء اليوم الخميس الموافق 29 يوليو تيسيراً على الأطباء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية.

كانت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء العامة والفرعيات أعلنت عن تقدم 51 مرشحا لعضوية المجلس فوق السن و40 للعضوية تحت السن.

وتقدم 35 مرشحا فوق السن و26 مرشحا تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة.​

نقابة الأطباء انتخابات الأطباء مجلس النقابة العامة الأطباء

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