مدبولي ينيب وزير الاتصالات لحضور المؤتمر العالمي للإفتاء.. الاثنين

كتب- محمود مصطفى:

أناب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، الذي يعقد يومي الثاني والثالث من أغسطس المقبل.

ويلقي رئيس الوزراء، كلمة في افتتاح فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون».

ويشهد المؤتمر عدة جلسات على مدار يومين، يشارك فيها كبار رجال الدولة وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين، أبرزهم المستشار عمر مروان -وزير العدل، الذي يلقي كلمة، وكذلك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور يوسف بلمهدي - وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، والشيخ عبدالكريم الخصاونة -مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الرحمن الزيد -الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور سعد حميد كمبش -رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح -وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، والشيخ مصطفى سيريتش -المفتي الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء في إقليم البلقان، فضلًا عن تشريف المؤتمر قامات كبيرة أخرى.

ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.

ويبدأ مطار القاهرة الدولي في استقبال الوفود المشاركة من 85 دولة، بينهم مجموعة من ممثلي الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم، غدا،و يتوالى وصول الوفود خلال اليومين المتتاليين للمشاركة في فعاليات المؤتمر.​