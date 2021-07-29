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بحضور نائب وزير الإسكان.. افتتاح معرض الأهرام العقاري في نسخته الـ 27 (صور)

01:40 م الخميس 29 يوليه 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- هاني رجب:

افتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، معرض "الأهرام العقاري" في نسخته الـ 27، والذي تنظمه مؤسسة "الأهرام" في الفترة من 29 يوليو الجاري إلى 1 أغسطس المقبل، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر.

ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار "عقارك في كل مكان" بمشاركة مجموعة من كبرى شركات التطوير العقاري.

ويضم المعرض أكثر من 40 شركة تطرح نحو 100 مشروع بأنشطة متعددة تضم السكني والتجاري والإداري والفندقي والسياحي في مناطق الجمهورية المختلفة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة ورأس سدر والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور والشروق ومدينة نصر والمعادي وزهراء المعادي والمقطم.

معرض الأهرام العقاري الأهرام عبدالمحسن سلامة عبد الصادق الشوربجي

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