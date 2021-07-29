تبدأ غدا ولمدة شهر... توقف برنامجي "الحكاية" و"يحدث في مصر" على "MBC مصر"

كتب- مينا غالى:

أعلنت قناة "mbc مصر"، أنه بعد عام كامل من المُتابعات اليومية المميزة والانفرادات الإعلامية والتغطيات الشاملة لمُختلف الأحداث التي تشغل المُشاهد المصري والعربي، يحصل فريقا عمل برنامجي "الحكاية" مع عمرو أديب و"يحدث في مصر" مع شريف عامر، اللذان يُعرضا على شاشة "MBC مصر" على عُطلة صيفية وراحة لمُدة شهر بداية من غدٍ "الجمعة".

ومن جانبه، أشار الإعلامي عمرو أديب إلى أنه يشكر جمهور برنامج "الحكاية" على مُتابعته وتفاعله الدائم مع البرنامج، وقال إنه على مدار 11 شهرًا لم يتوقف البرنامج.

وأوضح أديب أن فريق البرنامج سيحصل على بعض الراحة بالإضافة للعمل على تطوير البرنامج خلال الموسم الجديد الذي سيبدأ أول سبتمبر المُقبل، ووعد بالمزيد من الاجتهاد والعمل بعد العودة.

وأوضح الإعلامي شريف عامر، أن حلقة الليلة الخميس، هي آخر حلقات هذا الموسم من البرنامج على أن يستأنف حلقاته الجديدة بعد شهر.

وأشار عامر إلي أن الموسم الحالي للبرنامج شهد الكثير من الانفرادات والمُتابعات الإعلامية بالإضافة إلى العديد من الحوارات الجادة والموضوعية المحلية والدولية.

وقال إنه يأمل أن تستمر ثقة الجمهور بنفس القدر في مُحتوي البرنامج خلال المواسم المُقبلة.

يُذكر أن برنامج "الحكاية" يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "MBC مصر"، يومياً من الجمعة للاثنين في تمام العاشرة مساء، وبرنامج "يحدث في مصر" يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، يومياً من الثلاثاء للخميس في تمام العاشرة مساء.