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مخالفات البناء.. قرار عاجل من الجيزة بشأن استكمال أوراق التصالح

12:28 م الخميس 29 يوليه 2021
مخالفات البناء.. قرار عاجل من الجيزة بشأن استكمال أوراق التصالح

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

قررت محافظة الجيزة استمرار العمل في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن اليوم حتى الساعة الثامنة مساء وكذا باكر طوال اليوم وذلك للتسهيل على المواطنين.

يأتي ذلك في ظل قرب انتهاء مهلة استكمال مستندات التصالح في مخالفات البناء والمحددة في 31/7/2021 للذين سبق وتقدموا في الموعد القانوني.​

مخالفات البناء الجيزة المراكز التكنولوجية الإدارات الهندسية

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