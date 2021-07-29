ورش ومعسكرات ومجلة.. "الثقافة" تطلق مشروع "السينما بين إيديك" في جميع المحافظات

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كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن إطلاق مشروع إبداعي جديد فى كافة محافظات مصر يحمل عنوان "السينما بين ايديك".

يأتي المشروع ضمن مبادرة ابدأ حلمك، وتنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ويشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم، كما وافقت وزيرة الثقافة على إعادة طبع مجلة أبيض وأسود المتخصصة في الفن السابع وإنشاء قناة ويب وموقع إلكتروني متخصص يضم تاريخ السينما المصرية وكافة الأعداد السابقة من مجلة ابيض واسود ومجموعة آفاق السينمائية.

وقالت عبد الدايم: إن فن السينما وسيلة براقة لنشر الوعي والتنوير وأداة فاعلة لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأضافت: إن مصر تعد من الدول الرائدة فى مجال الفن السابع الذي يمثل أحد المحاور الهامة للتنمية بما يضمه من أدوات فاعلة تتناول القضايا الاجتماعية.

وتابعت: إن السينما بين ايديك من المشروعات التى تعمل على إتاحة الفرصة للموهوبين للاكتساب المهارات في هذا المجال والتعبير عن أنفسهم إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية وإبراز تفرد الحضارة المصرية ويتضمن معسكرات سينمائية متخصصة بالمحافظات السياحية يشارك فيها المتفوقين من خريجي الدراسات الحرة بقصر السينما، ويهدف لإنتاج أفلام ترويجية قصيرة المناطق السياحية بمصر إلى جانب نشر الثقافة السينمائية من خلال دورات دراسية وورش عمل بكافة المحافظات.

من جانبه قال المخرج هشام عطوة إن المشروع يتم بالتعاون مع أساتذة من المعهد العالي للسينما وكبار المتخصصين في المجال السينمائى منهم الدكتور أشرف محمد، كمال عبد العزيز مدير التصوير، المخرج أشرف فايق، المخرج فخر الدين نجيلة، الدكتور خالد بهجت، الدكتورة مروة عزب، الدكتور مختار يونس، الدكتور محمد عزب، الموسيقار خالد حماد والناقد طارق الشناوي وغيرهم.

وقال تامر عبد المنعم المشرف على المشروع إن المعسكرات تقام بشكل ربع سنوى وتبدأ بمدينة الفيوم فى منتصف أغسطس هذا إلى جانب تنظيم دورات دراسية شهرية بكل محافظات مصر وورش مكثفة مجانية للأهالي، وتم اختيار الإسكندرية لتكون المحافظة الأولى حيث ستبدأ الدراسة بقصر ثقافة الأنفوشي في العاشر من أغسطس ولمدة أسبوعين.​