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مدبولي ونائب رئيس جنوب السودان يشهدان التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون المشترك

11:35 ص الخميس 29 يوليه 2021
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كتب- أحمد مسعد:

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جيمس واني إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم الخميس، في مقر مجلس الوزراء، وفي ختام أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وثائق التعاون المشترك تضمنت مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ "حوض بحر الجبل" بجمهورية جنوب السودان، والتي وقعها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، و"مناوا بيتر" وزير الري والموارد المائية بجنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، والتي وقعتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و"كول إثيان" وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان.

ووقع الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور "جيمس واني إيجا"، في نهاية الجلسة الختامية، على محضر اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.​

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء جيمس واني السودان

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