200 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ١١١ لسنة ٢٠٢١ بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢١.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.​