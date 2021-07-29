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200 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

10:34 ص الخميس 29 يوليه 2021
200 مليون دولار.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ١١١ لسنة ٢٠٢١ بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، المُوقع بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠٢١.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.​

عبد الفتاح السيسي السيسي مشروع إدارة تلوث الهواء القاهرة الكبرى

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