شطارة المرشد والتطعيم.. أسباب تصدر مصر الوجهة الثانية للسياح التشيك خلال صيف 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد مسؤولو وخبراء القطاع السياحي، بتصدر مصر المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة للسائح التشيكي لصيف 2021.

جاء ذلك عقب التقرير الذي أعده محرك البحث جوجل عن أفضل خمسة وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء إجازته خلال عام 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع جوجل خلال شهور الربيع.

وقال الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تصدر مصر في المرتبة الثانية للسائح التشيكي، يعطي صورة إيجابية كبيرة للإشادة بمصر بالتحديد في البحر الأحمر، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في المنتجعات المصرية والفنادق السياحية والتباعد الاجتماعي.

وأكد هزاع لمصراوي، أن هذه الإجراءات خاصة داخل المطارات المصرية والفنادق، نقلت صورة إيجابية من السياح الذين زاروا مصر من التشيك وعادوا إلى بلادهم بدون إصابات.

وأشار إلى أن سياح باقي دول أوروبا الشرقية عندما يزورن مصر ويرون الجو المعتدل والمقاييس الأمنية في المطارات واتباع التعليمات والتطعيمات السياحية، كل ذلك أثر بنتيجة إيجابية عن طريق المواطن التشيكي نفسه عند العودة لبلده عن مصر ، فالبتالي الوجه السياحية الثانية لهم مصر.

وأشار موقع Prague Morning التشيكي إلى أن مصر وجهة سياحية فريدة من نوعها، حيث يمكن للزائر مشاهدة آثارها والتعرف على حضارتها العريقة والمدن النابضة بالحياة وساحل البحر الأحمر الخلاب.

من ناحيته، قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر: منذ عدة سنوات احتلت السياحة التشيكية المركز الرابع بين الأسواق المصدرة إلى مصر وانبهر السائح التشيكي بما رأى من كنوز البحر الأحمر وآثار الحضارة المصرية.

وأضاف أبوطالب لمصراوي: أن النتيجة كانت بتصدر صورة جيدة عن مصر، وكان أهم عناصرها العنصر البشري الأبرز وهو المرشد السياحي المصري المتحدث للغة التشيكية بطلاقة، قائلا:"شطارة المرشد السياحي وتطعيم العاملين بالسياحة والإجراءات الاحترازية المتبعة في المطارات والفنادق والمنشآت السياحية" ضمن أسباب تصدر مصر الوجهة الثانية لسائحي التشيك".

ودعا نقيب المرشدين بالبحر الأحمر، وزارة السياحة والآثار للاستثمار في البشر بتعليم المرشدين لغات نادرة كالتشيكية وسيؤدي ذلك إلى نفس النتيجة في أسواق أخرى.

وفي سياق متصل اختار موقع "تريب أدفايز"، والذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم، مدينة القاهرة والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما اختار زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير والرحلات النيلية بالقاهرة من أفضل التجارب المميزة والغير عادية على مستوى العالم، وذلك طبقا للقوائم التي نشرها الموقع لتسلط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين.